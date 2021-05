Nach einem Banküberfall am Mittwochmorgen in Mannheim hat die Polizei die Innenstadt abgeriegelt. Auf den Straßen und in der Luft fahndeten die Einsatzkräfte nach den Räubern. Die beiden Verdächtigen wurden getrennt voneinander geschnappt.

Polizeiautos rasen durch die Quadrate, ein Hubschrauber kreist langsam über der Mannheimer Innenstadt, Schaulustige recken die Köpfe über die rot-weißen Absperrbänder – wo an anderen Tagen die Fußgängerzone langsam erwacht und die Geschäftsleute ihre Läden aufsperren, herrscht bereits Aufregung und Hektik. Eine Filiale der Western-Union-Bank im Quadrat U 2 ist gegen 8 Uhr überfallen worden. Ein Großeinsatz für die Mannheimer Polizei kurz vor den Sommerferien.

Die erste Erfolgsnachricht der Behörden lässt nicht lange auf sich warten. Die Fahndung hat gerade begonnen, da geht den Einsatzkräften der erste Tatverdächtige ins Netz. Die Handschellen klicken. Doch der Einsatz ist damit nicht beendet. Noch immer kreist der Hubschrauber am Himmel. Noch immer sind ganze Straßenzüge weiträumig mit dem Flatterband abgesperrt. Ein Bankräuber ist weiter auf der Flucht.

Einsatz noch am Vormittag beendet

Im weiteren Verlauf des Vormittags veröffentlicht die Polizei die Beschreibung eines mutmaßlichen Komplizen, bittet auf diesem Weg die Presse um Unterstützung. Etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank soll er sein. Weitere Kennzeichen: dunkle Haare, der Schnitt auffallend gepflegt. Als Kleidung für den Banküberfall soll der Täter eine dunkelgrüne Jogginghose mit seitlichem Schriftzug und ein dunkles Oberteil mit Kapuze gewählt haben. Bei der Ausführung der Tat soll er einen Stoffschal getragen haben.

Um 11.18 Uhr verkündet die Polizei dann die zweite Erfolgsmeldung: Der mutmaßliche Komplize ist geschnappt. Hinweise auf weitere Täter, heißt es, würden nicht vorliegen. Weitere Details zu dem Banküberfall kündigt die Polizei für den Nachmittag an. Eine Aktualisierung der Ereignisse, die Staatsanwaltschaft und Polizei üblicherweise gemeinsam veröffentlichen, bleibt an diesem Tag aus. Ein Sprecher der Polizei sagt am Abend auf Nachfrage nur so viel: „Der Verdacht gegen die beiden Männer hat sich erhärtet. Sie sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden.“

Die Western Union Bank betreibt in Mannheim mehrere Filialen. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Anbieter von weltweitem Bargeldtransfer. Er bietet unter anderem die Möglichkeit, schnell Geld rund um den Globus zu transferieren. Oft nutzen Arbeitsmigranten den Service der Bank, um Geld an Angehörige in ihren Herkunftsländern zu schicken.