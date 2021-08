Offenbar lediglich Sachschaden gab es bei einem Feuer in einer der Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Freitagmorgen in der Mannheimer Neckarstadt-West. Wie die Feuerwehr Mannheim mitteilt, wurde der Wehr um 8.36 Uhr über den Notruf der Brand gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften an, zudem war der Rettungsdienst mit acht Helfern vor Ort. Zunächst wurde das Gebäude geräumt. Das Feuer in der Küche der Brandwohnung war anschließend binnen acht Minuten gelöscht. Verletzt worden sei niemand, auch seien andere Wohnungen im Haus nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.