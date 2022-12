Von Normalität ist in Mannheimer Krankenhäusern weiterhin wenig zu spüren. Für Patientenbesuche gelten noch immer einige Regeln.

Das Thema Corona ist im Vergleich zu den Vorjahren im Alltag nicht mehr allgegenwärtig. Es wird kaum noch getestet und immer weniger Menschen sind mit Masken unterwegs. Stattdessen rollt nun eine Grippewelle durchs Land. Besonders Kinder und Jugendliche sind offenbar betroffen. Auf diese Situation reagieren die Mannheimer Krankenhäuser und das Gesundheitsamt mit einem Appell. Die Menschen sollen bei Krankenbesuchen gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit besondere Rücksicht auf Patienten und Mitarbeiter nehmen. Um zu verhindern, dass unbemerkt Grippe-, Corona- oder Erkältungsviren in die Kliniken getragen werden, sollen derzeit möglichst wenige Besucher in die Krankenhäuser kommen. Insbesondere Personen mit Erkältungssymptomen sind aufgefordert, von Krankenbesuchen abzusehen.

„Zum Schutz von Mitarbeitern und Mitpatienten darf jeder Patient – wie schon seit 1. Juli – höchstens einen Besucher pro Tag empfangen, der bis zu einer Stunde bleiben darf. Der Besucher muss einen aktuellen negativen Covid-Test sowie einen Selbstauskunftsbogen vorlegen können, in dem er bestätigt, dass er derzeit keine Erkältungssymptome aufweist. Zusätzlich muss während des gesamten Besuchs – gerade auch im Krankenzimmer – eine FFP2-Maske getragen werden“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Universitätsklinikum, Theresienkrankenhaus und Diako Mannheim.

Ausnahmen weiter möglich

Wie bisher seien Ausnahmen in besonderen Fällen möglich: Sterbende und Schwerstkranke können nach Absprache mit dem behandelnden Arzt von mehreren Angehörigen besucht werden.

Bei Kindern und Frauen, die gerade Kinder zur Welt gebracht haben, ist neben der stationär aufgenommenen Begleitperson ein Besucher pro Tag zugelassen. Die Begleitung in die Notaufnahme, bei Geburten sowie bei ambulanten Patienten mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung ist ebenfalls weiterhin möglich.