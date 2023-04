Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ergebnis bei den Landtagswahlen vor fünf Jahren war keine Eintagsfliege. Die Grünen richten sich ein in der Machtzentrale. Ein Kommentar

Wer es noch nicht so recht wahrhaben wollte, der dürfte so langsam begreifen: Die Grünen sind in Baden-Württemberg ebenso wie in Mannheim gekommen, um zu bleiben. Und zwar an der Spitze. Schon