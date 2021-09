Nach mehr als zwei Jahren hat ein 42-Jähriger am Donnerstagnachmittag sein seinerzeit gestohlenes Fahrrad wiedererkannt, als ein ihm unbekannter Mann in der Mannheimer Gartenstadt an ihm vorbeifuhr. Laut Polizei forderte er den Fahrer umgehend dazu auf stehenzubleiben, was der 26-Jährige auch tat. Beide warteten dann zusammen auf die alarmierte Polizei. Eine Kontrolle der Rahmennummer ergab, dass es sich bei dem hochwertigen Fahrrad tatsächlich um das des 42-Jährigen handelt. Ob der 26-Jährige das Rad selbst gestohlen oder von einer anderen Person erhalten hat, wird derzeit noch ermittelt. Der junge Mann setzte seinen Weg anschließend jedenfalls zu Fuß fort – und der 42-Jährige auf seinem alten, neuen Fahrrad.