Als der Literatur-Nobelpreis 2017 an Bob Dylan ging, wurde die Entscheidung kontrovers diskutiert. Können die Lyrics kurzer Popsongs wirklich mit Texten von Sartre, Beckett oder Thomas Mann mithalten? Eine neue Gesprächsreihe am Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg geht dieser Frage nach und startet natürlich mit Bob Dylan.

Udo Dahmen musste nicht lange überlegen, als das DAI bei ihm anfragte, ob er bei der neuen Reihe „Rock Poetry“ mitmachen würde. „Gerne“ habe er zugesagt, zumal es beim