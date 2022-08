Zwei Männer sind am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr am Mannheimer Vogelstangsee aneinandergeraten. Ein bislang Unbekannter ging laut Polizei im Verlauf des Streits mit geballten Fäusten auf seinen 49-jährigen Gesprächspartner los und versuchte, diesen zu schlagen. Im Gerangel fielen offenbar beide Männer zu Boden, wobei die Brille des Opfers beschädigt worden sein soll. Der andere Mann flüchtete. Beschrieben wird er so: 50 Jahre, 1,65 Meter groß, blonde kurze Haare. Die Polizei sucht Zeugen: 0621 71849-0.