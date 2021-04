Aus bislang unbekannten Gründen ist am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr in der in der Otto-Beck-Straße in der Mannheimer Oststadt ein geparktes Auto in Brand geraten. Laut Polizei brannte der Wagen trotz des schnellen Einsatzes der Berufsfeuerwehr vollständig aus. Auf Twitter bezifferte die Polizei den Schaden auf 70.000 Euro.

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zudem zwei weitere Autos beschädigt, die unmittelbar vor und hinter dem Brandauto standen. Die Brandexperten der Polizei Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen.