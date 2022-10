Unter dem gemeinsamen Titel „Das Genuss Eck N 3 & O 3“ stellen sich am Samstag, 22. Oktober, vier Geschäfte in der Kunststraße gemeinsam vor: Der Feinkostladen Chez André, Tee-Gschwender, Confiserie Freundt sowie der Genuss-Laden Probieren&Genießen. Wie die Werbegemeinschaft Mannheim City weiter mitteilt, werden sowohl in den Geschäften als auch draußen von 10 bis 18 Uhr Tastings mit Schokolade, Tee und Whiskey, Feinkostartikel wie Brioche, Foie Gras, Chutneys, Senf, alkoholfreie Seccos und vieles mehr zum Probieren angeboten. Dazu wird es ein Glücksrad, Kaffee und Kuchen sowie eine Pralinenherstellung live vor Ort geben.

„Es ist das erste Mal, dass sich mehrere Geschäfte zusammen geschlossen haben, um gemeinsam für sich, für ihre Produkte und die Kunststraße zu werben“, freut sich Lutz Pauels, Erster Vorsitzender der Mannheimer Werbegemeinschaft über die Aktion am kommenden Samstag. „Wir hoffen natürlich sehr, dass auch an anderer Stelle in der Kunststraße, oder auf der Fressgasse und in den Seitenstraße solche gemeinsamen Aktionen stattfinden.“