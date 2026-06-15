Mannheim. Mit einem Geldschein-Trick ist am vergangenen Freitag in einem Mannheimer Parkhaus ein 74 Jahre alter Mann um Schmuck im Wert von rund 300.000 Euro gebracht worden.

Laut Schilderung der Polizei begab sich der Mann gegen 14.50 Uhr im Parkhaus N6 zu seinem Wagen, als ihn eine Frau ansprach und ihn fragte, ob das Geld, der neben seinem Auto liege, ihm gehöre. Der Mann habe sich dann gebückt, um das Geld aufzuheben; diesen Moment der Unaufmerksamkeit habe die Unbekannte genutzt, um einen Koffer mit dem Schmuck darin aus dem offenbar bereits offenen Auto zu stehlen und zu fliehen.

Der Geschädigte beschrieb die Täterin so: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, gepflegtes Erscheinungsbild, schwarze, schulterlange Haare, weißer Mantel, sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.