Mit der umfangreichen Sanierung des Geh- und Radwegs auf der Jungbuschbrücke in Fahrtrichtung Innenstadt beginnt die Stadt Mannheim am Montag, 13. April. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. Aufgrund von starken Schäden am Bodenbelag ist laut Pressemitteilung der Stadt Mannheim eine Sanierung zwingend erforderlich. Die Arbeiten erfolgen demnach in zwei Bauabschnitten und umfassen eine Gesamtstrecke von rund 300 Metern. Während der Sanierungsarbeiten wird die Bestandsschicht des Bodenbelags entfernt und jeweils halbseitig ein neuer Korrosionsschutz sowie ein rutschhemmender Belag aufgebracht. Es wird eine Ersatzwegeführung eingerichtet, sodass der Fuß- und Radverkehr weiterhin möglich ist. Für den motorisierten Individualverkehr wird es während der Bauausführung zu zeitweisen Beeinträchtigungen kommen. Dabei wird die rechte Fahrspur an vereinzelten Tagen und während der verkehrsarmen Zeit zwischen 9 und 15 Uhr eingeschränkt. Die Gesamtkosten des Sanierungsprojekts belaufen sich laut Stadt Mannheim auf rund 600.000 Euro. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.mannheim.de, Stichwort Baumaßnahmen und Verkehrsführung sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.