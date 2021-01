Ein Lastwagen hat am Montagmittag auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen Eisplatten verloren, die sich an der Dachplane des Anhängers bildeten. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer konnte den Eisplatten laut Polizei nicht mehr ausweichen. Sie schlugen in der Frontscheibe ein, die an mehreren Stellen brach. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.