Am Sonntag, 18. April, findet in Berlin die zentrale Gedenkveranstaltung für die Todesopfer in der Corona-Pandemie statt. Aus diesem Anlass ordnet der Bund für diesen Tag an seinen Einrichtungen eine bundesweite Trauerbeflaggung an. Auch in Mannheim werden deshalb am Rathaus und an allen öffentlichen Dienstgebäuden die Fahnen auf halbmast gesetzt beziehungsweise mit einem Trauerflor versehen. „In Mannheim sind bisher 269 Menschen mit und an Corona gestorben. Hinter dieser Zahl stehen Schicksale von Menschen, dahinter stehen Trauer und Schmerz. Am Sonntag wollen wir deshalb auch zeigen, dass die Menschen mit ihrer Trauer nicht alleine sind. Denn die Corona-Pandemie hat uns sehr deutlich gemacht, wie verletzlich wir sind und dass wir nur gemeinsam diese Krise meistern können“, wir Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zitiert.