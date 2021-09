Am Samstag, 18. September, findet von 10 bis 13 Uhr der Gebrauchtradmarkt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) auf dem Alten Meßplatz in der Mannheimer Neckarstadt statt. Laut Veranstalter können dabei auch Privatpersonen gebrauchte Räder verkaufen, eine Provision in Höhe von drei Euro wird lediglich bei tatsächlichem Verkauf fällig. Ebenfalls ab 10 Uhr bietet der ADFC eine Fahrrad-Codierung an. Diese kostet 15 Euro (für ADFC-Mitglieder acht Euro, die zusätzliche Codierung eines Akkus fünf Euro). Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Wer keinen Kaufbeleg mehr hat, kann das Eigentum mit einer eidesstattlichen Erklärung dokumentieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Tragen einer Maske wird empfohlen. Weitere Infos zur Codierung unter 0621/9766093 oder 01575/1307128.