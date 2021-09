Bei einem Feuer, das gegen Mitternacht in einem leerstehenden Gebäudeteil in der Diffenestraße in der Mannheimer Neckarstadt ausbrach, ist laut Polizei niemand verletzt worden. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei schlugen bereits erste Flammen aus einem Garagenanbau. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten griff ein Teil des Feuers auch auf den Hauptteil des Gebäudes über. Die Feuerwehr war bis zirka 3 Uhr mit starkem Aufgebot im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Höhe des Sachschadens noch nicht zu beziffern. Die kurzzeitigen Straßensperrungen hatten keine Verkehrsbeeinträchtigungen zu Folge.