Bei Gaststättenkontrollen am Donnerstagabend in der Mannheimer Neckarstadt hat die Polizei sechs Gaststätten, 186 Personen und 17 Fahrzeuge überprüft. Bei vier Lokalen ergaben sich laut Mitteilung Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Insbesondere seien häufig die Daten der Gäste nicht wie vorgeschrieben erhoben worden, mancherorts war auch keiner der Gäste erfasst. Überdies wurde eine Person kontrolliert, die polizeilich gesucht wurde, und eine weitere, die ohne Anmeldung einer Arbeit in einer der Gaststätten nachging. Diese muss nun wegen des Verdachts der Schwarzarbeit mit einer Anzeige rechnen. Am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr wurde die Polizei dann auf einen 48-jährigen Autofahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien von der Friedrich-Ebert-Straße auf das Gelände einer Tankstelle auffuhr. Bei dessen Überprüfung stellten die Beamten nicht nur starken Alkoholgeruch fest, sondern auch, dass der Fahrer eine geöffnete Rotweinflasche zwischen den Beinen hielt. Mit mehr als 1 Promille Alkohol in der Atemluft musste er sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten für eine Blutprobe aufs Polizeirevier begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.