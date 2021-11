Weil Ammoniak aus einer defekten Leitung ausgetreten ist, musste die Eichbaum-Brauerei in Mannheim am Montagvormittag geräumt werden. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Sie sei mit Kräften zur Kontrolle und Belüftung vor Ort. Ein Verletzter sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.