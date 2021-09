Fridays for Future heißt es am Freitag auch wieder in Mannheim. Unter dem Motto #AlleFürsKlima ist in der Quadratestadt eine Laufdemo geplant, die um 17 Uhr am Alten Meßplatz beginnt und auf dem Marktplatz ihren Abschluss finden soll. Das haben die Organisatoren von Fridays for Future Mannheim mitgeteilt. Mit der Demonstration will sich die Klimabewegung deutschlandweit kurz vor der Bundestagswahl für eine klimagerechte Politik einsetzen, die die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens einhalte, wie es in einer Mitteilung heißt. „Keine Partei hat einen 1,5-Grad-Plan im Wahlprogramm vorgelegt. Wir müssen zeigen, dass wir die nächste Regierung nicht damit durchkommen lassen, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern“, lassen die jungen Klimaaktivisten verlauten.

Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Die Stadtverwaltung weist derweil darauf hin, dass es wegen des Demonstrationszugs, zu dem rund 1000 Teilnehmer erwartet werden, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Konkret laufen die Demonstrierenden vom Alten Meßplatz über Kurpfalzbrücke, Kurpfalzkreisel und Friedrichsring bis zur Fressgasse, von dort weiter durch die verlängerte Fressgasse bis zum Rathaus E 5. Von dort führt der Weg weiter über die verlängerte Kunststraße in Fahrtrichtung bis zum Paradeplatz. Über die Breite Straße geht schließlich zum Marktplatz. Während der Demonstration werden auch mehrere Straßenbahnlinien umgeleitet.