Nach Marathon und Firmenlauf sind auch die Frauen wieder am Start. Am 16. September startet der neunte Mannheimer Frauenlauf. Vom Gelände des TSV 1846 Mannheim geht es auf die sechs Kilometer lange Rundstrecke durch den Luisenpark und am Neckar entlang.

Das sei aber kein Neustart, stellt Organisator Anton Wolf klar. „Es ist viel mehr ein Update.“ Immerhin sei das gewohnte Rahmenprogramm mit „Männer-Wartezone“, After-Run-Party und Catering in diesem Jahr sogar noch ausgeweitet worden. Und auch ansonsten gebe es keine Einschränkungen. Im Vorjahr waren coronabedingt von rund 1000 Teilnehmerinnen nur 750 real auf der Strecke, die übrigen absolvierten den Lauf virtuell. Alle gemeinsam mussten auf das beliebte Rahmenprogramm verzichten.

Neu ist in diesem Jahr dank der Kooperation mit dem TSV 1846 eine auflockernde Yoga-Session für die Teilnehmerinnen vor dem Lauf. Außerdem wird erstmals ein eigener Starterblock für Walkerinnen angeboten, die zeitversetzt zu den Läuferinnen auf die Strecke gehen. Beibehalten wurde ergänzend die virtuelle Variante. Wolf will so – bei hoffentlich gutem Wetter – wieder an die über 2000 Läuferinnen vor der Krise anknüpfen können.

„Menschen brennen auf solche Veranstaltungen“

„Der Lauf ist schon lange keine Nischenveranstaltung mehr“, betont Ingo Kirrinnis, Abteilungsleiter Sport und Freizeit der Stadt Mannheim. Er freue sich über ein weiteres etabliertes Laufangebot in der Stadt. Vom Erfolg ist er überzeugt. „Die Menschen in Mannheim brennen wieder auf solche Veranstaltungen.“ Das hätten Teilnehmer- und auch Zuschauerzahlen von Marathon und Firmenlauf bereits unter Beweis gestellt. „Sie wollen wieder nach draußen und gemeinsam etwas unternehmen.“ Und sicher könnten sich die Läuferinnen dabei außerdem fühlen, denn auch die Veranstalter hätten in den beiden zurückliegenden Jahren dazugelernt und das Thema Hygiene hochgehalten.

Sport-Wochenende beim TSV

TSV-Geschäftsführer Christian Berkes freut sich, wieder viele Besucher auf dem Vereinsgelände begrüßen zu dürfen. „Der Lauf und die anschließende Party sind eine klasse Kombination und mittlerweile als Traditionsveranstaltung nicht mehr wegzudenken.“ Mannheims größter Sportverein verbinde den Lauf am Freitagabend deshalb gleich mit einem ganzen Sport-Wochenende: „Am Samstag machen wir den Sport-Entdeckertag auf unserem Gelände, und den Sonntag beschließen wir mit einem Jazz-Frühschoppen“, so Berkes.

Die Anmeldefrist, die bis 19. August läuft, hat gerade erst begonnen, aber bislang haben schon rund 730 Frauen unter www.frauenlauf-mannheim.de ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet. Nach Ablauf der Frist sind nur noch Nachnennungen möglich. Auf der Webseite gibt es auch Informationen zu Teilnahmebedingungen und mit dem Startgeld verbundenen Vergünstigungen.