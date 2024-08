Eine Frau ist am Montag in der Straßenbahn 6A zwischen Tattersall und Werderstraße in der Mannheimer Schwetzingerstadt von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die 41-Jährige zunächst an der Haltestelle nach ihrer Telefonnummer gefragt, woraufhin sie höflich ablehnte. Als die Frau in die Straßenbahn Richtung SAP-Arena stieg, sei ihr der Unbekannte gefolgt und habe versucht, sich neben sie zu setzen; weil dies gescheitert sei, habe er sie unsittlich berührt, woraufhin die Geschädigte ihn aufforderte, das zu unterlassen, und mit der Polizei drohte. Der Mann habe dies ignoriert und erneut versucht, sie unsittlich zu berühren. Die Geschädigte habe ihn dann weggestoßen, und er habe von ihr abgelassen. An der Haltestelle Werderstraße sei der Unbekannte ausgestiegen und habe die Frau dabei beleidigt.

Der Täter wird so beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, kurze, blonde Haare, grüne Augen, Bart, etwa 45 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.