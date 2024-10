In einer Tasche auf dem Gehweg hat eine Passantin am Sonntagnachmittag in Heidelberg zwei Katzenbabys entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die hinzugerufenen Beamten sich der Jungtiere an und brachten sie aufs Revier. Weil die beiden Katzen keine Tieridentifikationsnummern hatten, brachten die Polizisten sie anschließend in ein Tierheim.