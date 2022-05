Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, autofreie Innenstadt oder alternative Energiegewinnung – Mannheim will in Sachen Klimaschutz ein Musterschüler sein. Beim großen Bürgerfest im Rosengarten dreht sich alles um dieses Thema.

Der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim wird am Sonntag nachgeholt. Und weil das neue Jahr schon ein paar Monate alt ist, heißt die Veranstaltung jetzt einfach Frühjahrsempfang. Außer Datum und Name ändert sich nichts. Das Bürgerfest im Rosengarten steht unter dem Motto „Gutes Klima – !DEAL für Mannheim“. „Wir wollen die Veranstaltung als Ort des Austauschs und Miteinanders nutzen“, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

Nach dem Empfang des Stadtchefs um 10.30 Uhr im Mozartsaal gibt es ab 12.30 Uhr ein vielfältiges Programm, das von Mannheimer Vereinen, Verbänden, Organisationen, Hochschulen, Unternehmen und städtischen Einrichtungen gestaltet wird. Informationen werden ebenso geboten wie Mitmachaktionen sowie Unterhaltung mit Musik, Sport und Tanz.

Agenda der Europäischen Union

Als Themenschwerpunkt des Frühjahrsempfangs wird der „Local Green Deal“ genannt. Was das bedeutet? Die Stadt beantwortet die Frage auf ihrer Homepage so: Er sei „Mannheims Antwort als Stadtgesellschaft auf die Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels und der sozial-ökologischen Transformation“. Letztlich ist er also das, was die Europäische Union in all ihren Mitgliedsstaaten als politische Agenda vorantreiben will. Mannheim und Heidelberg zählen zu den Modellstädten in der EU. Damit werden die beiden Kommunen noch enger in Sachen Klimaschutz zusammenarbeiten.

In Mannheim, wo man sich als Vorreiter dieser vorgegebenen gesellschaftlichen Entwicklung sieht, wurden acht Ansätze definiert: ambitioniertere Klimaschutzziele; saubere, erschwingliche und sichere Energie; saubere und kreislauforientierte Wirtschaft; Energie- und ressourcenschonendes Bauen und Wohnen; nachhaltige und intelligente Mobilität; faire, gesunde und umweltfreundliche Lebensmittel; Ökosysteme und Biodiversität stärken und eine schadstofffreie Umwelt.

Auf der Ebene 0 des Rosengartens präsentieren sich Initiativen, die auf eine klimaneutrale Stadt hinarbeiten. Bis 2030 soll dieses Ziel erreicht werden. Die Ausstellungen zeigen beispielsweise, wie ein plastikfreier Einkauf aussehen oder wie man Strom sparen kann. Wie verkehrssicher das eigene Fahrrad ist, können Besucher auf dem Vorplatz des Rosengartens überprüfen lassen.

Noch Fragen?

Als Beitrag zur Digitalisierung wurde 2020 die App „Neujahrsempfang Stadt Mannheim“ als Ersatz für das gedruckte Programmheft eingeführt. Für die Veranstaltung am 22. Mai wurde der Titel in „Frühjahrsempfang der Stadt Mannheim“ geändert. Interessierte können die App aus dem App Store sowie dem Google Play Store kostenlos auf ihr Smartphone herunterladen. Wer bereits die App zum Neujahrsempfang der Stadt Mannheim hat, muss nichts weiter tun, als diese zu öffnen. Weitere Informationen: www.mannheim.de.