Frühjahrsempfang statt Neujahrsempfang: Was Anfang des Jahres pandemiebedingt verschoben werden musste, ist am Sonntag im Rosengarten nachgeholt worden. Mit einer Grundsatzrede und praktischen Tipps.

Unter der Überschrift „Gutes Klima – !DEAL für Mannheim“ zeigte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) Perspektiven für die Entwicklung Mannheims auf. Das Ziel: Klimaneutralität bis 2030. Nach einem musikalischen Entrée von Andrés Bertomeu mit „singenden Weingläsern“, das als Referenz an die heimatliche (Kur-)Pfalz interpretiert werden durfte, streifte Kurz in seiner mehrfach von Beifall unterbrochenen Ansprache durch eine ganze Reihe aktueller Themen.

Seit der ersten Veranstaltung dieser Art im Jahr 2000 habe es wohl keine Zeit gegeben, in der die Gemeinsamkeit wichtiger geworden sei als derzeit, meinte er. Man habe sich nicht vorstellen können, dass es noch viel größere Erschütterungen geben werde als durch Corona. Weil das Thema Nachhaltigkeit dadurch nicht weniger aktuell geworden sei, stehe der „Grüne Deal“ im Mittelpunkt des Empfangs, erläuterte er.

Krisen gemeistert

Alle Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz, also der Fähigkeit, auch schwierige Situationen ohne Schaden zu überstehen, seien weitgehend unumstritten. „Die Transformation dagegen wird politisch als Zumutung empfunden“, stellte der OB fest. Doch Mannheim habe die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, die Auflösung der US-Garnison 2011 mit dem Verlust von Einwohnern und Wirtschaftskraft und die Flüchtlingskrise 2015 gemeistert. Auch Corona sei vergleichsweise gut bewältigt worden.

Die Stadt sei stärker als 2008, verwies Kurz auf stabile Wirtschaftsdaten, große Investitionen von Unternehmen und ein Höchststand von 192.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dies mache Mut, auch die aktuellen Herausforderungen zu bestehen.

3200 Flüchtlinge aus der Ukraine

Dank des Engagements vieler Bürger sei es bislang gelungen, dass Geflüchtete aus der Ukraine nicht in Hallen untergebracht werden müssten. Registriert seien derzeit 3200 Flüchtlinge in Mannheim. Doch jeden Tag kämen 20 bis 40 weitere hinzu, was bis Jahresende eine weitere hohe vierstellige Zahl bedeute. Das sei eine Herausforderung und in Teilen eine Überforderung, räumte Kurz ein. Doch diese Anstrengungen seien nicht nur eine Frage der Solidarität mit der Ukraine, sondern der Preis der Freiheit.

Mannheim habe sich mit seinem lokalen „Grünen Deal“ zur Nachhaltigkeit verpflichtet und wolle bis 2030 klimaneutral sein. Das sei sehr ambitioniert, die Stadt werde die Hilfe der EU, von Bund und Land brauchen. Als Teil der EU-Mission „100 Climate Neutral Cities“ werde die Stadt besondere Unterstützung erhalten, deutete er an.

Bekenntnis zum „Grünen Deal“

Die Herausforderung sei, die Transformation zu einer klimagerechten Produktion und Dienstleistung mit dem Erhalt der Arbeitsplätze zu vereinbaren. In einer gemeinsamen Initiative wollten die zwölf größten industriellen Arbeitgeber, Hafen, Arbeitsagentur, IHK und Gewerkschaften in der Stadt diese Herausforderung angehen, kündigte der OB an.

Oberbürgermeister Peter Kurz bei seiner Rede. Foto: Moray

„Trotz alarmierender Klima-Meldungen scheint es keinen Konsens über die Notwendigkeit grundlegender Veränderungen zu geben“, stellte Kurz eine gesellschaftliche Spaltung fest. So könne es sein, dass einige ihren Lebensstil angegriffen sähen, andere wiederum besorgt seien, dass sie sich Nachhaltigkeit nicht leisten könnten. Wie in skandinavischen Ländern zu sehen, gebe es eine Verbindung zwischen einem geringeren CO 2 -Ausstoß und einer sozial homogenen Gesellschaft. „Ein sozialer Ausgleich wäre die Voraussetzung, um die ökologische Transformation politisch überhaupt zu ermöglichen“, folgerte Kurz.

Durchgangsverkehr verhindern

Ein Streitpunkt dabei sei der Verkehr. Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern. „Bei unserem Verkehrsversuch geht es nicht darum, Menschen vom Besuch der Stadt abzuhalten. Der bloße Durchgangsverkehr soll verhindert werden“, warb Kurz dafür, das altmodische „Flanieren“ wieder zu ermöglichen.

Welche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Lokalen Grünen Deal inzwischen bereits angelaufen sind, konnten die Besucher im Erdgeschoss des Rosengartens erfahren. Dort präsentierten sich zahlreiche Initiativen und Projekte. Um wie viel schöner etwa ein Vorgarten mit blühenden Stauden gegenüber einem „Steingarten“ aussieht, machte der Stand der Klimaschutzagentur deutlich. Auf weiteren Ebenen stellten sich Mannheimer Vereine, Verbände, Organisationen, Hochschulen und Unternehmen vor.