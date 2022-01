Die Evakuierung im Mannheimer Stadtteil Almenhof wegen der geplanten Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Samstag kurz nach 12 Uhr beendet worden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach wäre es zu gefährlich, die Bombe am Fundort zu entschärfen. Sie werde stattdessen abtransportiert und an einem sicheren Ort kontrolliert gesprengt.

Wegen der eigentlich geplanten Entschärfung mussten ab 8 Uhr Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtteils Almenhof in Mannheim ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Betroffenen seien bereits am Freitagabend informiert worden, teilte die Polizei früher am Samstag mit. Rund 1000 Personen seien betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Mannheimer Feuerwehr.

Während der Maßnahmen waren Straßenzüge, die sich im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle befinden, für den Verkehr gesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr wurde eingeschränkt.

Die Bombe war am Freitag bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände gefunden worden, wie die Stadt mitteilte. Um 11.00 Uhr hatte der Entschärfungsversuch begonnen.