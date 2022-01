Die Fliegerbombe, die am Samstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Almenhof ursprünglich entschärft werden sollte, ist am Abend desselben Tages kontrolliert gesprengt worden. Das hat die Stadt Mannheim mitgeteilt.

Der 250 Kilo schwere Blindgänger war am Freitag bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände gefunden worden. Um 11.00 Uhr am nächsten Tag hatte der Entschärfungsversuch begonnen; dafür hatten Menschen im Umkreis von 300 Metern um den Fundort ihre Wohnungen verlassen müssen. Rund 1000 Anwohner seien von der Evakuierung, die um 8 Uhr morgens begann, betroffen gewesen, so die Stadt. Kurz nach 12 Uhr endete dann die Evakuierung, weil die Entschärfer entschieden, dass es zu gefährlich sei, den Sprengkörper an Ort und Stelle unschädlich machen zu wollen. Stattdessen wurde entschieden, die Bombe an einen sicheren Ort zu bringen und kontrolliert zu sprengen.

Dies geschah dann laut Stadt kurz vor 18 Uhr nördlich des Mannheimer Stadtteils Sandhofen; die B44, die von Sandhofen nach Lampertheim führt, war dafür für eine Viertelstunde gesperrt worden.