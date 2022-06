(Aktualisiert: 18.30 Uhr) Am Neckar in Mannheim wurde am Dienstagbend eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Sie wurde laut Stadt bei Bauarbeiten am Hans-Reschke-Ufer in der Nähe der Riedbahn-Brücke entdeckt. Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes machten den Blindgänger innerhalb von 30 Minuten unschädlich, teilte die Stadt Mannheim mit. Die Menschen, die während der Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten, können wieder zurück.

Video: Priebe

Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle wurden zuvor gebeten, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. 1000 Personen mussten sich laut Stadt in Sicherheit bringen. Die Räumung des Gebiets war gegen 17 Uhr abgeschlossen. Betroffen waren: Karl-Ladenburg-Straße, Paul-Martin-Ufer von Karl-Ladenburg-Straße bis Holbeinstraße, Holbeinstraße von Paul-Martin-Ufer bis Böcklinstraße, Böcklinstraße zwischen Karl-Ladenburg-Straße und Grünewaldstraße, Böcklinstraße zwischen Grünewaldstraße und Holbeinstraße, Menzelstraße, Grünewaldstraße zwischen Böcklinstraße und Feuerbachstraße, Luisenpark, Carl-Benz-Stadion, Maulbeerinsel, Olympia-Stützpunkt Im Pfeiffenswörth, Neckarschleuse.

Priebe Priebe Priebe Priebe Priebe Foto 1 von 5 Am Hans-Reschke-Ufer in Mannheim ist eine Bombe gefunden worden.

Die Polizei machte vor Ort Lautsprecherdurchsagen, um die Menschen zu bitten, die betroffenen Bereiche zu verlassen. Für die Dauer der Entschärfung war in der Johann-Peter-Hebel-Schule in der Lucas-Cranach-Straße in Neuostheim ein Betreuungsraum für Personen eingerichtet, die die Zeit der Evakuierung nicht bei Verwandten, Freunden oder andernorts verbringen konnten.