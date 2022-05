(aktualisiert 15.40 Uhr) Am Neckar in Mannheim soll im Laufe des Nachmittags eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Sie wurde laut Stadt bei Bauarbeiten am Hans-Reschke-Ufer in der Nähe der Riedbahn-Brücke entdeckt. Nach einer Überprüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst sei die Entscheidung gefallen, die Bombe noch im Verlauf des Nachmittags zu entschärfen. Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle werden gebeten, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Betroffen sind: Karl-Ladenburg-Straße, Paul-Martin-Ufer von Karl-Ladenburg-Straße bis Holbeinstraße, Holbeinstraße von Paul-Martin-Ufer bis Böcklinstraße, Böcklinstraße zwischen Karl-Ladenburg-Straße und Grünewaldstraße, Böcklinstraße zwischen Grünewaldstraße und Holbeinstraße, Menzelstraße, Grünewaldstraße zwischen Böcklinstraße und Feuerbachstraße, Luisenpark, Carl-Benz-Stadion, Maulbeerinsel, Olympia-Stützpunkt Im Pfeiffenswörth, Neckarschleuse. Die Polizei macht aktuell vor Ort Lautsprecherdurchsagen, um die Menschen zu bitten, die betroffenen Bereiche zu verlassen. Sobald die Evakuierung abgeschlossen ist, wird mit der Entschärfung begonnen. Wie lang diese dauern wird, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Für die Dauer der Entschärfung ist in der Johann-Peter-Hebel-Schule in der Lucas-Cranach-Straße in Neuostheim ein Betreuungsraum für Personen eingerichtet, die die Zeit der Evakuierung nicht bei Verwandten, Freunden oder andernorts verbringen können. Alle Informationen zur Bombenentschärfung unter folgender Telefonnummer: 0621 293-6370.