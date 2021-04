Bunt gemischte Läufergruppen entlang des Neckars und jubelnde Menschenmengen bei der Siegerehrung am Luisenpark – in Zeiten der Pandemie ist dies ein Szenario, das weit weg scheint. Dennoch soll am 24. Juni zum sechsten Mal der Bauhaus-Firmenlauf über die Bühne gehen. Ob lediglich „virtuell“ oder tatsächlich in größerer Gemeinschaft ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch informierten die Organisatoren des Bauhaus-Firmenlaufs um Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der die Veranstaltung managenden Agentur, zusammen mit Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter Sport und Freizeit der Stadt Mannheim über den aktuellen Planungsstand rund um die Veranstaltung. Ungewiss ist demnach noch, in welcher Form der Lauf, bei dem in besseren Zeiten rund 3500 Läufer in Firmenteams dabei waren, stattfinden kann.

Deshalb hat der Veranstalter eine Corona-Ampel entwickelt, die für alle Beteiligten Klarheit bieten soll. Dieses System beinhaltet vier Laufszenarien, die stufenweise vom gemeinschaftliche Lauf vor Ort bis zu einer rein virtuellen Variante reichen. Dadurch sei jedenfalls sicher, dass der Bauhaus-Firmenlauf am 24. Juni stattfinden wird, sagte Niedermeier.

App für Sound und Moderation

Wenn die behördliche Verordnung ein gemeinsames Laufen auf der gewohnten Strecke nicht zulässt, so kann beim virtuellen Lauf, jeder für sich alleine auf seiner Lieblingsstrecke und doch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die fünf Kilometer absolvieren. „In Zeiten wie diesen bietet diese Variante für Firmen eine coronakonforme Möglichkeit zum Teambildung, und eignet sich auch als Maßnahme des betrieblichen Gesundheitsmanagements“, sagte Niedermeier.

Um an der virtuellen Variante teilzunehmen, müssen sich die Teilnehmer eine kostenlose App auf ihr Smartphone laden und bekommen dadurch während der persönlichen Laufrunde – die aber tatsächlich „irgendwo“ stattfindet und nicht virtuell am Computer – Sound und Moderation aufs Ohr. Zudem ermöglicht die App den Vergleich mit ausgewählten Kolleginnen und Kollegen.

Laufen auch für guten Zweck

Technisch sei das alles sehr einfach gehalten, damit die Herausforderung weiterhin ausschließlich auf der Laufstrecke liegt, so Niedermaier. „Nach Feierabend alleine und doch gemeinsam mit den Kollegen eine Runde in Mannheim zu laufen, ist einerseits innovativ und andererseits absolut Corona-konform“ versicherte Fachbereichsleiter Kaliske.

Dabei wird auch in diesem Jahr das Thema Charity wieder großgeschrieben. Pro Teilnehmer landet laut Veranstalter ein Euro im Spendentopf für regionale Projekte sowie für die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland. Für alle, die als „Virtual Runner“ teilnehmen, spendet die Veranstalteragentur nach eigenen Angaben sogar fünf Euro. Die Teilnahmegebühr pro Läufer beträgt 16 Euro.

Anmeldung

Unternehmen können ihre Teilnehmer per die Online-Anmeldung bis Montag, 7. Juni, unter www.firmenlauf-mannheim.de registrieren. Jeder Teilnehmer erhält dann ein Starterpaket bestehend aus Startnummer, Medaille und Zielverpflegung. Und dann kann’s auch schon los gehen. Irgendwie ...

Noch Fragen?