Die Mannheimer Feuerwehr hat am Freitagvormittag eine Person aus einem Nebenarm des Rheins in Höhe der Reißinsel gerettet. Wie es dazu kam, dass diese ins Wasser gelangte, ist noch unklar. Die Person wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.