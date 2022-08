Ein geparkter Opel ist am frühen Mittwochmorgen in Mannheim-Neckarau in Brand geraten. Das Fahrzeug war laut Polizei auf einem Firmenparkplatz in der Eisenbahnstraße abgestellt. Der Brand habe sich schnell vom Motorraum auf das gesamte Auto ausgebreitet, so dass es komplett ausgebrannt sei, hieß es weiter. Die Feuerwehr konnte das nicht mehr verhindern. Der Transporter stand laut Polizei weit genug entfernt von anderen Fahrzeugen, so dass nichts weiter passierte. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.