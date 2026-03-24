(aktualisiert 15.30 Uhr) Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind derzeit in Mannheim im Einsatz, da aus einem Gebäude im Quadrat U1 eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen war. Wegen des Einsatzes ist die Breite Straße laut Polizei für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, ist ein Mode- und Schuhgeschäft von dem Brand betroffen. Über den Hof hätten die Flammen auf Wohn- und Geschäftsräume übergegriffen. „Der Brand ist unter Kontrolle. Die Löscharbeiten werden noch bis zu zwei Stunden dauern. Kartons müssen aus dem Lager geräumt werden, um die Glutnester zu löschen“, sagte er. Verletzte gebe es keine. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen.