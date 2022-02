In einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Neckarstadt hat es am Montagmorgen gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer um kurz nach 6 Uhr in einem Zimmer aus. Die 13 Bewohner des Hauses konnten dieses laut Mitteilung noch vor Eintreffen der Wehr selbst verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.