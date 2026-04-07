Ein Feuer hat am Montagmorgen in einer Gaststätte im Mannheimer Innenstadtquadrat O7 Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei brach der Brand gegen 7.15 Uhr im Eingangsbereich des Lokals aus. Die Berufsfeuerwehr war rasch vor Ort und löschte die Flammen bis 7.30 Uhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 melden.