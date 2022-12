Eine Großbäckerei in Walldorf ist am Sonntagabend durch einen Brand vollständig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Wie die Mannheimer Polizei berichtet, erreichten um 17.40 Uhr mehrere Notrufe gleichzeitig das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums, die von einem Brand im Bereich der Walldorfer Altrottstraße berichteten. Die alarmierten Rettungskräfte bemerkten bereits bei der Anfahrt zur Einsatzstelle die lodernden Flammen. Das Feuer soll nach ersten Ermittlungen in der Produktionshalle der Großbäckerei ausgebrochen sein und sich schnell auf das gesamte Gebäude ausgebreitet haben. Durch die alarmierten Feuerwehren, die mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz waren, konnte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Firmengebäude verhindert werden. Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Montag hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Aufgrund des Großeinsatzes der Feuerwehr mussten mehrere Zufahrten zum Industriegebiet von der Landesstraße 723 gesperrt werden. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens kam es jedoch nicht zu nennenswerten Störungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.