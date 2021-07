Weil auf der Friesenheimer Insel in Mannheim eine illegale Arbeiterunterkunft betrieben worden sein soll, sind am Mittwochabend Kräfte der Polizei, der Stadt und des Landeskriminalamts ausgeschwärmt. Den Betreibern wird laut Polizei vorgeworfen, unter Missachtung bau- und brandschutzrechtlicher Vorschriften gewerbsmäßig gegen Entgelt Zimmer illegal in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro vornehmlich an Arbeiter vermietet zu haben. Bei dem Einsatz seien 49 Mieter angetroffen worden. Angeblich entdeckten die Ermittler 105 Betten in 36 Zimmern. Unter den Mietern sollen vier Personen sein, die behördlich gesucht werden – unter anderem ein Mann, der wegen eines EU-Haftbefehls festgenommen wurde. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht der illegalen Beschäftigung. Bei der Begutachtung des Gebäudes sei zudem festgestellt worden, dass Kellerräume als Wohnungen genutzt würden.