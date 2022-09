Zum Ende des 18. Filmfestivals hat Intendant Michael Kötz eine gemischte Bilanz gezogen. Für die Branche und das Publikum waren die Kinotage auf der Parkinsel ein Gewinn. Wirtschaftlich bleiben sie unter den Erwartungen. Was das für die Auflage im nächsten Jahr bedeutet, lesen Sie hier.

Unter anderem hohe Sicherheitsauflagen hatten dafür gesorgt, dass einige Anwohner nicht am diesjährigen Altstadtfest in Speyer teilgenommen haben. Das sorgte hier und da für verwaiste Gassen. Warum trotzdem fast jeder froh war, erstmals seit 2019 wieder feiern zu können, erfahren Sie hier.

Dr. Alban, Captain Jack, Culture Beat: Am Samstagabend stand im Frankenthaler Strandbad alles im Zeichen der 90er-Jahre. Etwa 2000 Besucher feierten eine bunte Party mit den Hits ihrer Jugend. Wir waren dabei, den Bericht und etliche Fotos finden Sie hier.

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat auch die Universität Mannheim am Samstag wieder zum traditionellen Schlossfest eingeladen. Mit viel Musik wurde bis in den Morgen gefeiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mancher Spaziergänger mag achtlos daran vorbeigehen, aber für Heimatforscher Andreas Best sind sie Stein gewordene Geschichte: Grenzsteine in Wald und Flur. Was es mit den jahrhundertealten Zeugnissen auf sich hat und was den Schifferstadter daran fasziniert, lesen Sie hier.