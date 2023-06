Bei der anstehenden OB-Wahl in Mannheim haben Wählerinnen und Wähler eine breite Auswahl. Gleich acht Männer und Frauen wollen das Rathaus leiten. Nur wenigen davon wird allerdings auch ein Erfolg an den Wahlurnen zugetraut.

Wenn Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) nach zwei Wahlperioden demnächst seinen Stuhl räumt, dann geht in der Quadratestadt an Neckar und Rhein ganz sicher eine Ära zuende. Ob der 60-Jährige durch seinen Abschied auch den Weg frei macht für neuen Schwung, wird sich zeigen. Acht Männer und Frauen haben sich auf das bald vakante Amt beworben. Neben den größeren Parteien gehen auch zwei unabhängige Bewerber und ein Kandidat der „Partei“ ins Rennen. Ein Erfolg wird allerdings nur einigen Namen auf dem Wahlzettel zugetraut.

Themen gibt es reichlich in Mannheim, der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg: Dauerbrenner sind die Mobilität, aber auch die Finanzen. Zudem wird über einen möglichen Neubau oder die Sanierung des Stadions diskutiert, eine neue Stadtbibliothek und fehlende Betreuungsplätze in Kitas. Auch die Klimaziele der Stadt sind Aspekte, die im Wahlkampf eine Rolle spielen.

Fast ausschließlich Männer unter den Bewerbern

Als weitgehend sicher gilt, dass auch das nächste Stadtoberhaupt ein Mann sein wird. Grünen-Stadtrat Raymond Fojkar (59), eigentlich Kinder- und Jugendpsychiater, hat die mit 13 Sitzen größte Fraktion im Gemeinderat im Rücken. Thorsten Riehle (53), Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und Geschäftsführer des Mannheimer Veranstaltungsorts Capitol, ist in der Arbeiterstadt für die SPD mit dabei.

Als gemeinsamer Kandidat von CDU, FDP und Mannheimer Liste (ML) steht Christian Specht (56) auf dem Wahlzettel. Er hat als Finanzbürgermeister sicher die meiste Erfahrung, allerdings ist die CDU durch Affären in Mannheim auch angeschlagen. Für die Linke kandidiert die Krankenschwester Isabell Belser, allerdings dürfte die 47-Jährige kaum Chancen auf das OB-Amt haben. Ebenfalls mit dabei: die Aktionskünstlerin Tanja Krone, Thomas Bischoff (Die PARTEI), Ugur Cakir, der frühere Chef des Mannheimer Klärwerks, und der Sozialpädagoge David Frey.

Kurz hinterlässt große Spuren

Die Fußstapfen des langjährigen Amtsinhabers sind groß: Peter Kurz hinterlässt eine Spur in Mannheim. Er verlieh der Stadt unter anderem ein Gründerimage, er etablierte die Popkultur als Markenzeichen und holte die aktuelle Buga in die Stadt. Als Präsident des baden-württembergischen Städtetags hatte er zudem Einfluss in der Landespolitik. Um eine dritte Amtszeit wollte sich der gebürtige Mannheimer aber nicht mehr bewerben.

Mannheim ist mit mehr als 325.000 Einwohnern und einer steigenden Tendenz nach Stuttgart und vor Karlsruhe die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Im Gemeinderat der nordbadischen Metropole stellen die Grünen mit 13 Sitzen die größte Fraktion, gefolgt von der SPD mit 10 und der CDU mit 8 Sitzen; die Fraktion FDP/ MfM kommt auf 4 Sitze, ebenso die Freien Wähler - ML und die AfD. Eine Fraktion von Tierschützern, die Linkspartei und „Die Partei“ hat fünf Sitze.

Für die OB-Wahl sind rund 210.000 Mannheimerinnen und Mannheimer wahlberechtigt. Sollte kein Kandidat oder keine Kandidatin mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, kommt es am 9. Juli zur Neuwahl. Bei dieser genügt dann die einfache Mehrheit für den Wahlsieg.