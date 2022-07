Auf der hinteren Scheibe ist der faustgroße Stein gelandet, den ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag in der Untermühlaustraße auf ein fahrendes Auto geworfen hat. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die 35-jährige Fahrerin in Richtung Innenstadt unterwegs, als das Geschoss ihren Wagen traf. Verletzt wurde die geschockte Frau glücklicherweise nicht.

Vor einem Monat hatte die Polizei im Bereich der Untermühlaustraße mehrere ähnlich gelagerte Fälle registriert. Damals hatten Hantelscheiben und ein Hammer diverse Autos getroffen. Ob es sich um denselben Täter handelt, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.