Vor dem Landgericht Mannheim müssen sich seit Mittwoch drei Männer wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Sie sollen sich als Handwerker getarnt Zugang zu Häusern unter anderem in Mannheim und Frankenthal verschafft, die Bewohner abgelenkt und Wertsachen erbeutet haben.

In Frankfurt, Worms, Frankenthal und Mannheim war das Trio offenbar unterwegs. In wechselnder Besetzung zwar, aber das Vorgehen war immer gleich. So klingelte der 32-jährige mutmaßliche Haupttäter,