Die A6 bei Mannheim in Richtung Heilbronn musste am Mittwochmorgen vorübergehend voll gesperrt werden, weil ein Fahrzeug Ladung verloren hatte. Laut Polizei wurden mehrere folgende Autos beschädigt. Kurz nach 5 Uhr waren in Höhe des Autobahnparkplatzes „Linsenbühl“ Holzteile von dem Fahrzeug gefallen und auf der Fahrbahn liegengeblieben. Durch die folgenden Autos sind diese offenbar zerkleinert und über die ganze Fahrbahn verteilt worden. Während der Reinigungsarbeiten habe der Autobahn-Abschnitt gesperrt werden müssen, hieß es weiter. Gegen 6 Uhr sei zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben worden. Um 8 Uhr seien die übrigen Spuren wieder befahrbar gewesen. Laut Polizei entstand ein Stau von mehreren Kilometern bis über das Autobahndreieck Viernheim hinweg. Die Zahl der beschädigten Fahrzeuge sei derzeit noch unklar, die Schadenshöhe lasse sich noch nicht abschätzen. Die Mannheimer Autobahnpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf der Verursacher geben können: Telefon 0621 47093-0.