In Käfertal ist es am Samstag im Kreuzungsbereich der Mannheimer- und der Neustadter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 53-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Laut Polizei fuhr ein 44-Jähriger trotz roter Ampel gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto in den Kreuzungsbereich und kollidierte dabei mit dem querenden Radfahrer. Der 53-Jährige wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert, erlitt den Beamten zufolge mehrere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt, muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro.