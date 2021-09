Der wegen Sicherheitsmängeln komplett gesperrte Fahrlachtunnel in Mannheim bleibt gesperrt. Hoffnungen auf die schnelle Wiederöffnung der wichtigen Verkehrsader haben die Leiter der neuen Projektgruppe einen Dämpfer verpasst. Vermutlich wird erst im Sommer 2022 wieder ein eingeschränkter Notbetrieb für Autos durch die beiden Röhren des Tunnels möglich sein. Nach einer weiteren Ertüchtigung, die zwei Jahre in Anspruch nehmen soll, könnten ab 2024 auch wieder Lastwagen durch den Tunnel fahren dürfen. Die Generalsanierung dauert voraussichtlich bis 2027. Inoffiziell ist von Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro die Rede.

Einen ausführlichen Bericht können Sie hier lesen.