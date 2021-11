Um den Fahrlachtunnel in Mannheim so schnell wie möglich wieder öffnen zu können, führt die Stadt Mannheim vom 23. bis 25. November Brandrauchversuche im Tunnel durch. Das hat die Verwaltung am Montag mitgeteilt. Die Versuche sollen der Überprüfung der Betriebstechnik dienen, die laut einem Gutachten nicht den aktuellen Anforderungen genügt. Zudem sollen die Brandrauchversuche als Grundlage zur Bewertung der weiteren Schritte und der Erstellung eines Zeitplans für die Notertüchtigung des Fahrlachtunnels dienen. Durchgeführt werden die Rauchversuche von einem auf Brandschutz spezialisierten Unternehmen aus Leipzig.

Wie die Stadt weiter mitteilt, wird zur Durchführung der Versuche ein Brandsimulationsfahrzeug eingesetzt, an dem ein tatsächlicher Brand erzeugt wird. Außerhalb dieses Fahrzeugs wird zusätzlich noch dichter weißer Rauch freigesetzt. Dieser Rauch sei gesundheitlich unbedenklich und erlaube den Fachleuten eine Beurteilung und Beobachtung unmittelbar vor Ort, heißt es in der Mitteilung. Die Feuerwehr Mannheim wird die Gelegenheit nutzen und gleichzeitig eine Großübung zur Überprüfung der Einsatzkonzepte durchführen.

Auswirkungen auf Straßenverkehr

Die mehrtägigen Brandrauchversuche werden möglicherweise Auswirkungen auf den Verkehr der umliegenden Straßen und der Bahngleise haben. Die Bahn wurde laut Verwaltung bereits über die anstehenden Versuche informiert. Aber auch andere Verkehrsteilnehmer müssten zeitweise mit Sichteinschränkungen in den Einfahrtsbereichen des Tunnels rechnen. Die Stadt will mittels einer Geschwindigkeitsbeschränkung und Warnhinweisen für die Situation sensibilisieren.