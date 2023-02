Als der Fahrlachtunnel im August 2021 von der Stadt komplett für den Verkehr gesperrt werden musste, hatte dies erhebliche Auswirkungen: Rund 60.000 Fahrzeuge nutzten den Tunnel täglich. Nun soll auf Antrag der Fraktion Mannheimer Liste/Freie Wähler ein Ausschuss des Gemeinderats Einsicht in die Akten der Stadtverwaltung nehmen, um Ursachen für gemachte Fehler und Missstände zu finden und „Verantwortlichkeiten zu definieren“. Dem Antrag haben demzufolge alle Gemeinderäte einstimmig zugestimmt. „Wir wollen uns nicht mit der Aussage ,gesamt-organisatorisches Versagen’ begnügen“, sagt ML-Gemeinderat Achim Weizel – und spielt damit auf einen Bericht an, in dem im Januar die beiden für die Wiederöffnung des Tunnels verantwortlichen Projektkoordinatoren der Stadt ihre Recherche nach den Ursachen des Tunnel-Desasters vorgestellt hatten. Genannt wurden dabei diverse Versäumnisse beim Bau von Sicherheitseinrichtungen, beigetragen habe aber auch die Verteilung der Zuständigkeit auf verschiedene Dienststellen. Einige Entscheidungen für den Tunnelbetrieb ab 1994 und persönliche Verantwortlichkeiten seien nicht mehr nachvollziehbar gewesen. Der Akteneinsichtsausschuss wird laut Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) nicht öffentlich tagen, das Untersuchungsergebnis werde aber öffentlich vorgestellt.