Mit Blaulicht und Sirene bretterte die Feuerwehr am Mittwoch in den gesperrten Fahrlachtunnel, aus dem es bedrohlich qualmte. Zu Schaden gekommen war aber niemand, es wurde lediglich geübt. Viel Rauch um nichts also? Keinesfalls.

Seit August herrscht in den beiden Tunnelröhren Stillstand, die bis dahin täglich rund 60.000 Fahrzeugführer als Verbindung zwischen dem Heidelberger Raum und Ludwigshafen genutzt haben. Die Röhren