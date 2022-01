Am Dienstag gegen 19.30 Uhr hat ein 22-Jähriger einen 42-jährigen Fahrgast in Mannheim-Herzogenried in einer Straßenbahn attackiert, ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen und sein Opfer zudem mit Pfefferspray besprüht. Laut Polizei geriet der 42-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit dem Täter in einen verbalen Disput, woraufhin der 22-Jährige unvermittelt zuschlug. Anschließend zog er ein Tierabwehrspray aus der Hosentasche und sprühte damit seinem Opfer ins Gesicht. Sanitäter mussten den verletzten Mann behandeln. Der Täter konnte noch an Ort und Stelle von einer Polizeistreife festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.