Nach einem medizinischen Notfall am Steuer seines Zwölf-Tonner-Lastwagens ist der 61-jährige Fahrer am Montag gegen 14 Uhr auf der B 38 bei Mannheim mit seinem Gefährt mehrfach auf einer Länge von etwa 300 Metern in die Leitplanken gekracht und kam dann zum Stehen. Verkehrsteilnehmer verständigten daraufhin die Polizei und die Rettungsdienste. Nachdem Beamte den Mann aus dem Führerhaus geholt hatten, gelang es dem Rettungsdienst, den Fahrer zu reanimieren. Anschließend wurde er mit einem Rettungsfahrzeug in eine Klinik eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten waren der linke Geradeausfahrstreifen sowie die rechte Abbiegespur zur Auffahrt auf die A 6 gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden.