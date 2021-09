Die Jugendverkehrsschule Mannheim bietet am Dienstag, 14. September, von 9 bis 13 Uhr zusammen mit der Kreisverkehrswacht Mannheim ein Training zum sicheren Umgang mit dem E-Bike an. Laut Mitteilung besteht der Kurs aus zwei Teilen, einem theoretischen und einem praktischen. Im Theorie-Teil werden Verkehrsregeln, richtiges Verhalten im Straßenverkehr und allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike erklärt. Im Praxis-Teil werden Fahrräder und Helme auf ihre Verkehrstauglichkeit überprüft, danach werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen, Kurvenfahren, Slalomfahren und so weiter geübt. Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule Mannheim-Käfertal, Oskar-von-Miller-Straße 5. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Interessierte schnellstmöglich bei der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefon 0621/415700, anmelden. Wenn möglich, sollten das eigene E-Bike, der Witterung angepasste Kleidung und ein Fahrradhelm mitgebracht werden. Notfalls sind auch Leihhelme sowie zwei E-Bikes vor Ort. Das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske innerhalb des Gebäudes ist erforderlich.