Der erste Zustrom an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hat sich erst einmal abgeschwächt. Die Unterbringung der Menschen bleibt in Mannheim dennoch das beherrschende Thema.

Bereits Anfang April hat die Stadt Mannheim über 2300 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert und untergebracht. „Gegenüber der Vorwoche ist aktuell nur noch ein moderater Anstieg der Flüchtlingszahlen festzustellen. Wir haben 2490 Menschen aus der Ukraine registriert, darunter 1500 Erwachsene, knapp 1000 Minderjährige unter 18 Jahren und über 300 Kinder unter sechs Jahren“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) im Gemeinderat.

Die Erstaufnahme findet in der Jugendherberge im Lindenhof statt, wo rund 200 Betten zur Verfügung stehen. Die Neuankömmlinge werden hier registriert, medizinisch versorgt und auf Wunsch geimpft. „Weil die Jugendherberge nicht auf Dauer belegt werden kann, müssen wir über Ostern ins Thomas-Haus der evangelischen Heimstiftung in Neuhermsheim umziehen“, kündigte Kurz an. Für die anschließende Unterbringung stünden Hallen in Reserve, die noch nicht belegt seien. Die Stadt hat 800 Menschen in Hotels und Wohnheimen untergebracht. Es sei gelungen, 230 Familien mit 550 Personen an Privathaushalte zu vermitteln. Bis Ende April würden 50 GBG-Wohnungen zur Verfügung gestellt, bis Ende 2022 sollen weitere 300 GBG-Wohnungen folgen.

Viele sind schon privat untergekommen

„Das reicht bei Weitem nicht, wir brauchen weiter die Hilfe der Bürger“, betonte Kurz. Wie er sagte, sind bislang etwa 1000 Menschen privat untergekommen. Als Anerkennung soll privaten Gastgebern eine pauschale Hilfe von 300 Euro gezahlt werden. Eine Kostenübernahme von Untermietverträgen sei möglich, wenn übliche Bedingungen wie „abgeschlossener Wohnraum“ erfüllt seien. In den Schulen sind inzwischen 200 ukrainische Kinder angekommen. 470 Bürger hätten sich als Helfer für die Flüchtlinge gemeldet, darunter 50 Sprachvermittler, informierte der OB. Im Mai ist ein dritter Hilfstransport in die Ukraine geplant.