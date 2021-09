Die Stadt Mannheim bietet Hobbysportlern seit Montag eine neue Sportbox am Sportplatz im Unteren Luisenpark, die auch per App genutzt werden kann. Der Platz habe in den vergangenen Jahren eine starke Belebung erfahren, teilt die Stadt dazu mit. Er sei bei Freizeitsportlern, Schulklassen wie auch bei Vereinen beliebt. Bereits vor zwei Jahren wurde am Rande der Laufbahn eine Sportbox aufgestellt. Fitnessinteressierte konnten sich hier etwa Yogamatten, Kugelhanteln, Gummibänder und vieles mehr kostenpflichtig leihen.

App mit Anleitungen

Mit der neuen Sportbox sind nun weitere Sportgeräte hinzugekommen. „Als Sportstadt wollen wir in Mannheim auch parallel zur breiten Vereinslandschaft Möglichkeiten bieten, wie ein gesunder Lebensstil in den Alltag integriert werden kann. Die neue Sportbox ist ein zusätzlicher Mehrwert für Sportlerinnen und Sportler und kann ab sofort kostenfrei und bequem per App genutzt werden“, erläutert Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD). Mit der App wird nicht nur das Equipment ausgeliehen, sondern der Sporttreibende erfährt zusätzlich, wie die ausgeliehenen Sportgeräte eingesetzt werden können. Weitere Infos zur Sportbox sowie zum Buchungsvorgang unter https://city-sportbox.com/.